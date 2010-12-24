-WIKILEAKS'İN GÜNDEMİ İSRAİL ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarını basına sızdırmaya devam eden Wikileaks tarafından açıklanan yeni bir belgeye göre, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Eşad'ın güvenlik danışmanı Tuğgeneral Muhammed Süleyman'ın öldürülmesinin arkasında İsrail var". İngiltere'de Arapça yayımlanan El Kudüs gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, ABD'nin Şam Büyükelçiliğinden gönderilen yazışmada, Şam yönetiminin, Tuğgeneral Süleyman'ın Ağustos 2008'deki ölümünün arkasında İsrail'in varlığına dair bariz işaretlerin olduğunu belirttiği ifade edildi. Süleyman'ın ölümünden 11 ay önce İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Fırat nehri yakınındaki sözde bir nükleer tesisi bombaladığı belirtilen belgede, ayrıca, Cumhurbaşkanı müsteşarının stratejik silah alımı üzerinde durduğu da kaydedildi. Süleyman'ın çok özel bir projeyi tek başına yönettiği vurgulanan belgede, ABD'nin Suudi Arabistan'a F-15 savaş uçağı satmasından rahatsız olan İsrail'in, Mısır ve Ürdün'ün Suudi Arabistan eksenine girmesinden de endişe ettiği bildirildi.