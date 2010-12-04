-WIKILEAKS'İN BAĞIŞ HESABI KAPATILDI WASHINGTON (A.A) - 04.12.2010 - İnternet üzerinden para ödeme servisi PayPal, WikiLeaks internet sitesinin bağış toplarken kullandığı hesabını kapattı. Merkezi ABD'de bulunan PayPal, sızan 250 bin adet gizli ABD diplomatik yazışmasını yayımlamaya başlayan WikiLeaks'in hesabını, "hizmet politikalarını ihlal ettiği" gerekçesiyle kapattığını bildirdi. WikiLeaks'in Twitter'daki sayfasındaki açıklamada da, "PayPal'ın, ABD hükümetinin baskısı üzerine WikiLeaks'i yasakladığı" ifadesi kullanıldı. PayPal'ın açıklamasında, "PayPal WikiLeaks tarafından kullanılan hesabı, hesabın başkalarını yasadışı faaliyetlere teşvik etmek, bu faaliyetler için desteklemek ya da yönlendirmek için kullanılamayacağına ilişkin Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nı ihlal nedeniyle, daimi olarak yasakladı" denildi. WikiLeaks'in faaliyetlerinin finansmanı için bağış sağladığı yollardan birisinin, PayPal hesabı olduğu belirtiliyor. Hükümetlerin ya da kuruluşların etik dışı ya da yasalara aykırı faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla sızdırılmış belgeleri yayımladığını bildiren WikiLeaks internet sitesi, "wikileaks.org" adresinin ABD'deki iki internet sağlayıcısı tarafından iptal edilmesi üzerine, yaklaşık 6 saat süren bir kesintinin ardından kullanıcılarını İsviçre merkezli "www.wikileaks.ch" adresine yönlendirmişti.