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Dünya

WikiLeaks'e İsveç'ten destek

ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarına ilişkin çok gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks sitesinin kurucusu, İsveç'ten önemli destek aldıklarını açıkladı.

15 Ağustos 2010 03:00

T24 - ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarına ilişkin çok gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks sitesinin kurucusu, İsveç'ten önemli destek aldıklarını açıkladı.



Afganistan'daki ABD ordusunun operasyonlarına ilişkin çok gizli belgeleri yayımlayarak dikkatleri üzerine çeken Wikileaks adlı internet sitesinin sözcüsü Julian Assange, İsveç'e çok şey borçlu olduklarını söyledi.

　

Julian Assange, kendi internet sitelerinin çalışmalarında önemli rol oynadığını belirttiği İsveç'in basın özgürlüğü açısında önemli bir ülke olduğunu söyledi.

　

Wikileaks'in sözcüsü Julian Assange, İsveç'in başkenti Stockholm'de Hristiyan Sosyaldemokrat Hareketi tarafından ''Savaşın ilk kurbanı gerçektir'' başlığı ile düzenlenen toplantıya katıldı.

　

Savaş sırasında basına uygulanan denetim ve bilgi akışı kontrolünün ve medya özgürlüklerinin kısıtlanması konularının tartışıldığı toplantıdan sonra Assange, İsveçli basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Assange, İsveç'in basın özgürlüğü açısından önemli bir ülke olduğunu ve kendi internet siteleri Wikileaks'in çalışmaları açısından da İsveç'in önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

　

Afganistan ile ilgili yayınladıkları belgeler konusundaki bir soru üzerine, Assange, ''Bizim dünyaya ve Afgan halkına bilgi vermek sorumluluğumuz var'' dedi.

　

Bu arada İsveç Haber Ajansı TT, Julian Assange'nin İsveç'teki yayın özgürlüğünden yararlamak için, bu ülkeden yayın izni belgesi almak amacıyla önümüzdeki hafta başvuruda bulunmayı düşündüğünü bildirdi.

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