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Dünya

WIKILEAKS'E GÖRE JAPONYA UYARILMIŞ LONDRA (A.A)

16 Mart 2011 16:12

-WIKILEAKS'E GÖRE JAPONYA UYARILMIŞ LONDRA (A.A) - 16.03.2011 - İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Wikileaks'in sızdırdığı gizli Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgelerine dayanarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) iki yıl önce nükleer santralların şiddetli depremlere dayanamayabileceği konusunda Japonya'yı uyardığını yazdı. Belgelere göre, UAEK'den bir yetkili, Aralık 2008'de Japon hükümetine, nükleer santrallardaki güvenlik standartlarının çağın gerisinde kaldığı ve şiddetli bir depremde ciddi sorunlar yaşanabileceğini söyledi. Gazete bunun üzerine, Japon hükümetinin, standartları yükseltme sözü verdiğini ancak yeterli önlemleri alıp almadığının şu anda sorgulandığını kaydetti.  Wikileaks'in elde ettiği ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasına göre, ismi belirtilmeyen bir UAEK yetkilisi, Japonya'da nükleer santralların depreme dayanıklığının geçen 35 yılda sadece üç kez kontrol edildiğini söylemiş. Belgelerde ayrıca, ülkenin batısındaki bir nükleer santralın güçlü depremlere dayanıklı olmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından kapatılma kararına Japonya hükümetinin karşı çıktığının ortaya çıktığı belirtildi. Daily Telegraph, belgelerin, 1971'de hizmete giren Fukuşima nükleer santralındaki kriz konusunda kararlı bir tutum sergileyememekle suçlanan Başbakan Naoto Kan üzerindeki baskıyı artıracağı yorumunu da yaptı.

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