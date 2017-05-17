WikiLeaks'e belge sızdıran Manning serbest bırakıldı

ABD askeri olarak 2009'da görevlendirildiği Irak'ta gizli belgelere erişim hakkı bulunan ve bu belgeleri 2010'da WikiLeaks'e sızdıran Chelsea Manning bugün (17 Mayıs 2017) tahliye edildi.

ABD ordusu tarafından 2010 yılında Irak'ta tutuklanan Manning, "700 binden fazla gizli belgenin sızdırılması" suçlamasıyla 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevindeyken cinsiyet değiştirdiği için Bradley Edward Manning olan ismini Chelsea Manning olarak değiştiren ABD askeri, görevi Donald Trump'a devretmesine iki gün kala eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından affedilmişti.

Ordu bünyesinde kalmaya devam edecek

Manning, 15 Mayıs'ta Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, "Sivil hayatın özgürlüğüne 2 gün kaldı. Artık milyonlarca Amerikalı gibi ben de özel sağlık sigortasının peşindeyim" demişti.

​ABD ordusu sözcüsü Dave Foster konuya ilişkin olarak iki gün önce yaptığı bir açıklamada, Manning'in ABD ordusu bünyesinde kalmaya devam edeceğini, sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini, ancak kendisine herhangi bir maaş ödemesi yapılmayacağını bildirmişti.

ABD helikopterlerinin Iraklı sivilleri öldürdüğü görüntüleri sızdırmıştı

Manning'in WikiLeaks'e sızdırdığı 700 binden fazla gizli belge içinde, ABD helikopterlerinin Iraklı sivilleri öldürdüğü görüntüler de bulunuyordu. Sızdırılan belgeleri yayınlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange daha önce Manning'in affedilmesi durumunda, İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarak yargılanmayı kabul edeceğini söylemişti.

Serbest bırakılması için imza toplanmıştı

ABD kamuoyunu kendisini belge sızdırdığı için 'hain' olarak tanımlayanlar ve ABD ordusunun yanlışlarını ifşa ettiği için 'kahraman' olarak görenler şeklinde ikiye bölen Manning için, serbest bırakılması talebiyle yüzbinlerce imza toplanmıştı.