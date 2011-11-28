-WikiLeaks'e Avustralya'dan ödül SİDNEY (A.A) - 28.11.2011 - ABD’nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlayan Wikileaks internet sitesi'ne "ifade özgürlüğü ve şeffaflık" için mücadelesinden dolayı Avustralya'da Walkley "gazeteciliğe en iyi katkı" ödülü verildi. Ödül jürisi, dün akşam ödüllerin açıklanması sırasında Wikileaks'ın, gazetecilik geleneğinin en dikkat çekici unsuru olan adalet ile şeffaflık lehine cesaretli ve tartışma yaratan bir sorumluluk gösterdiğini belirtti. Jüri, Wikileaks ve kurucusu Julian Assange'ın, resmi bir sır, halkın haber alma hakkı ve gazeteciliğin geleceği çevresinde medya içi ve dışında ateşli tartışmalar yarattığını kaydetti. Assange daha önceden kaydedilen ve SBS adlı Avustralya televizyonunda yayınlanan konuşmasında, ödülü kabul etti ve Avustralya hükümetini ABD'nin baskısına boyun eğmekle suçladı.