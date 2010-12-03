-WİKİLEAKS'A İLK KURBAN ALMANYA'DAN BERLİN (A.A) - 03.12.2010 - Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin parti bürosu sorumlusu Helmut Metzner, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Philip D. Murphy'ye, 2009 yılında Hristiyan Demokrat Birlik partileri (CDU/CSU) ile FDP arasında yapılan koalisyon görüşmeleri hakkında bilgi verdiği gerekçesi ile görevinden alındı. Metzner'in, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Martin Biesel ile yaptığı bir görüşmede, Büyükelçi Murphy'ye koalisyon görüşmeleri hakkında bilgi verdiğini itiraf ettiği bildirildi. Wikileaks'in yayımladığı belgelerde, ABD Büyükelçisi Murphy, koalisyon görüşmeleri konusunda FDP'li bir kişiden bilgi aldığını belirtiyordu. Bir süre parti içindeki "köstebeği" arayan FDP, bir açıklama yaparak, Almanya Eşcinseller Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Metzner'in, Westerwelle'nin büro yöneticiliği görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Öte yandan, bazı FDP'li politikacılar, Büyükelçi Murphy'nin Alman politikacılardan özür dilememesine tepki gösterdi. FDP Milletvekili Michael Goldmann, Murphy'nin davranışını doğru bulmadığını belirterek, "Böyle bir Büyükelçinin görevinden alınması lazım" dedi. Partinin dış politika uzmanı Bijan Djir Sarai da, Murphy'nin "güvenli bir görüşme muhatabı olduğu konusunda şüphesi olduğunu" söyledi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise, Wikileaks adlı internet sayfası tarafından Amerikan diplomatik yazışmalarının yayınlanmasının üzücü olduğunu, ancak bunun Almanya ve ABD arasındaki ilişkileri sarsabilecek boyutta bir olay olmadığını açıkladı. Seibert, bu nedenle ne Murphy'nin görevinden alınması, ne de özür dilenmesi konusunda bir taleplerinin olmadığını belirterek, FDP içindeki olayın da bir casusluk olayı olduğuna inanmadıklarını kaydetti.