WikiLeaks'a destek artıyor

T24 - ABD’yi dünya çapında zor durumda bırakan gizli belgeleri yayınlamaya başlamasından bu yana bir hafta geçen WikiLeaks’e yönelik sansür çabaları ters etki yarattı. WikiLeaks’e ilk darbeyi Amerikan EveryDNS şirketi, alan adını iptal ederek vurdu.



Bunun üzerine WikiLeaks.org, bir İsviçre adresinden, ‘WikiLeaks.ch’den yeniden yayına başladı. Ardından Amazon.com, altyapısındaki bazı sunucuları kullanan WikiLeaks’i engelledi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Son olarak da siteye gelen bağışlara aracılık eden PayPal engel çıkarttı. Ancak internetin ele avuca sığmaz yapısı dünyanın en büyük sızıntı sitesinin hep bir adım önde olmasını sağlıyor. Yüzlerce “ayna site” (orijinal sitenin içeriklerinin bir kopyası) Amerikan diplomatik mesajlarının ulaşılabilir kalmasını sağlıyor. Buna “Barbra Streisand etkisi” deniyor. WikiLeaks.org adresi kapatıldıktan sonra 24 saat geçmeden yüzlerce ayna site kullanıma hazırdı. Bunların bazıları WikiLeaks tarafından kurulurken, diğerleriyse internet sitesinden sızıntının sürmesinde kararlı olan bilgisayar uzmanı destekçilerden oluşuyordu. Dün itibariyle aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce WikiLeaks ayna sitesi oluşturuldu. Çevrimiçi topluluğun büyük kısmınca paylaşılan özgürlük hassasiyeti sansüre karşı hızlı tepkileri de kışkırtıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir sunucuya (bilgisayar ağlarında, diğer ağ bileşenlerinin erişebileceği, kullanımına ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimi) kopyalanan bilgiyi durdurmaya çalışmak bir kevgirdeki sızıntıyı durdurmaya benziyor. Çok sayıda ayna site WikiLeaks’le doğrudan bağlantılı bireylerin bir ürünü. Bu kişiler hiçbir karşılık beklemeden siteyi kopyalıyor ve kendi sunucularına koyuyor. Yani sansür edilmek istenen şeyler daha da çoğalıyor.





Perişan olmuştu



Barbara Streisand kavramını, internet hakları ve izleme konularında uzman gazeteci Jean-March Manach şöyle açıklıyor: “Birkaç yıl önce bir fotoğrafçı Amerikalı ünlü şarkıcı ve aktris Barbra Streisand’ın evlerinden birinin fotoğrafını çekti. Streisand da şikayette bulunarak fotoğrafı o internet sitesinden kaldırttı. Ancak yüzlerce kişi fotoğrafı kendi internet sitelerine kopyalayarak bu kararı protesto etti. Böylece Streisand’ın eli kolu bağlandı.”





'Askerlerden tehdit aldım'



“Bay Sızıntı” Julian Assange El Pais’e verdiği demeçte, “ABD ordusu askerlerinden yüzlerce tehdit aldım. Ailemi tehdit edenler de var. Ancak WikiLeaks’in yapısı güçlü, ayakta kalacak. 265 milyon sözcükten oluşan bir sızıntıdan bahsediyoruz. Tarih, “kriptogate” sonrası ve öncesi diye ikiye ayrıldı bile” sözlerini kullandı.





