-WIKILEAKS VE İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ WILMINGTON (A.A) - 09.12.2010 - ABD'nin gizli diplomatik yazışma belgelerinin Wikileaks tarafından yayımlanmasından sonra bu gruba yönelik engelleme çabaları, "İnternet özgürlüğü"nün sınırlarının daha iyi anlaşılmasını sağladı. Reuters'ta yeralan ve uzmanların bu konudaki değerlendirmelerini içeren haberde, ABD firmalarının Wikileaks sitesine yönelik hizmetlerini kestiği, bunun da internette kurumsal sansürle ilgili kaygıları arttırdığı belirtildi. MasterCard, Visa ve eBay'ın PayPal birimi, Wikileaks ile bağlantılarını kesmişti. Kitap satış sitesi Amazon.com da Wikileaks sitesine servis sağlamayı kesmiş, bu da siteye erişimi kısıtlamıştı. İnternette demokratik ifade özgürlüğünü ve insan haklarını savunan, Washington merkezli "Sayısal Demokrasi Merkezi"nden Jeff Chester, bu firmaların, "Amerikan ulusal güvenliğine zarar veren firmalar olarak anılmak istemediklerini," bunun da sansürü başlattığını, internette bağımsızlığı ortadan kaldırdığını savundu. "Gönüllü, kurumsal sansür" olarak da yorumlanan bu tavrın yarattığı kaygılar, PayPal ve bir yazılım sağlama firmasının, Washington yönetiminin baskısına maruz kaldıklarını açıklamalarıyla daha da büyüdü. Marquette Üniversitesi'nden Lawrance Soley, gönüllü sansürün, ifade özgürlüğüne karşı, hükümet sansürü kadar tehlike yarattığını belirtti. "Sayısal Demokrasi Merkezi"nden Chester da ayrıca, "Washington'u öfkelendirmenin riski yüksek olabilir" yorumu yaparken, bir başka aktivist, "First Amendment Center"dan David Hudson, "hükümet sansürü hala olumsuz bir unsur çünkü size karşı kriminal bir soruşturma başlatılabilir, böylece sizin ifade özgürlüğünüz elinizden alınabilir" diye konuştu. Hudson, Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange'ın, ABD'de casusluk yasasına muhalefetten yargılanma riski bulunduğuna dikkat çekti.