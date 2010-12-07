-WIKILEAKS TARAFTARININ İNTİKAMI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Wikileaks taraftarları, sitenin kurucusu Julian Assange'ın hesabını, "ikamet yeri konusundaki yanlış bilgi" dolayısıyla donduran İsviçre bankasının internet sitesinin şifresini kırdı. Kendilerini "Operation Payback" olarak adlandıran grup, bir Twitter hesabında İsviçre Posta İdaresinin bankacılık bölümü Postfinance'ın internet sitesinin şifresini kırdıklarını açıklayarak, "Wikileaks'i sansürlemeye çalışan herkese saldıracağız" mesajını yayımladı. Bankanın internet sitesinin dün akşamdan bu yana kullanılamaz durumda olduğu belirtildi. "Operation Payback", geçen hafta Wikileaks'e hizmet vermeyi kesen çevirimiçi ödeme servisi PayPal'a benzer bir saldırı düzenleyecekleri sözü vererek, YouTube'da yayımlanan bir videoda, "Bu modern zamanlarda internet erişimi hızla temel insan hakkı olmaya başladı. Herhangi bir temel insan hakkı gibi, buna karşı gelmenin yanlış olduğuna inanıyoruz" ifadesi kullanılıyor. Videoda ayrıca, "İnternette içeriği kendi önyargınız temelinde sansürleme girişimi, en amiyane tabirle komik biçimde imkansız. Bize empoze ettiğiniz haksız kısıtlamalar, bir felaketle karşılık bulacaktır ve sizin zorbalığınıza karşı isyan etme ve itaat etmeme konusundaki kararlığımızı güçlendirecektir" deniliyor. İsviçre Posta idaresinin bankacılık bölümü Postfinance, dün Amerikan gizli belgelerini yayınlamayı sürdüren Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın 31 bin avro bulunan hesabını, "ikamet yeri konusundaki yanlış bilgi" dolayısıyla dondurduğunu açıklamıştı