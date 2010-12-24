WikiLeaks: Suriye'deki reaktörü İsrail vurdu

T24 - Wikileaks tarafından elde edilen belgelere göre, Suriye'nin kurduğu nükleer tesislerin 2007 yılında bombalanmasının İsrail tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'de internetten yayın yapan Ynet haber sitesi, Wikileaks tarafından ele geçirilen "gizli" kayıtlı belgelerden birinde, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın, "2007 yılı 6 Eylül'ünde, muhtemelen Kuzey Kore'nin de yardımıyla Suriye'de gizlice inşa edilen nükleer reaktörün İsrail tarafından yok edildiğini" yazdığını bildirdi.





Wikileaks'in yayınlamasından önce İsrail gazetesi Yedioth Ahranot tarafından yayımlanan telgraf, Suriye tesislerine yapılan saldırının, ilk kez resmen ve ayrıntılı olarak doğrulanması anlamına geliyor.





Sızan belge, ABD ve İsrail'in işbirliği yapmaları, saldırı öncesinde istihbarat toplanması,İsrail hükümetinin tesisleri bombalamaya karar vermesi, saldırıya karşı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın savaş açabileceği korkularına ilişkin bilgileri içeriyor.





Rice, bütün dünyadaki ABD diplomatik temsilciliklerine gönderdiği telgrafta, "Bu bilgiyi şimdiye dek bir çatışma korkusu ve bir çatışmayı önlemek için sizlerle paylaşmaktan kaçındık" ifadelerine yer veriyor. Söz konusu belgenin ilk kısmında şimdiye kadar hiç benzeri görülemiş bilgilerin yeraldığı ve Rice'ın "İsrail'in saldırısının, Suriye'nin doğusundaki çöllük alanda, El Kibar denilen bölgede gizlice inşa edilen nükleer reaktörü yok etmeyi amaçladığını sizlere bildirmek isterim" dediği belirtiliyor. İsrail saldırısının başarılı olduğunu ve reaktörün yeniden tamir edilmeyecek şekilde yokedildiğini de yazan Condoleezza Rice, "Suriye, tesisin bulunduğu alanı boşalttı, bölgedeki kanıtlardan da kurtularak, yerine yeni bir bina inşa etti. Sağlam kanıtlara dayanarak, Kuzey Kore'nin Suriye'nin bu reaktörü inşa etmesine yardım ettiğine inanıyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak artık sizlerle daha fazla bilgiyi paylaşmanın da zamanının geldiğine karar verdik" diye yazmış.





Suriye'nin saklayacak çok şeyi vardı



Rice, istihbari bilgileri de aktarırken, "Bizim istihbarat uzmanlarımız, İsraillilerin saldırdığı reaktörün, Kuzey Kore tarafından Yongbyon'da inşa edilen reaktörle aynı olduğu konusunda eminler" diyor. Amerikan istihbarat kuruluşlarının, aylarca reaktörle ilgili olarak İsrail tarafından sağlanan enformasyonu doğrulamak için yoğun çaba gösterdiklerini ve kendi kaynakları ve yöntemleri ile de ek enformasyon topladıklarını belirten Rice, istihbari bilgilerin sağlam olduğunu da öne sürüyor.





Rice, "Reaktörün barışçıl amaçlarla inşa edilmediğine inanmamız için iyi nedenlerimiz var. Her şeyden önce, bunun, meskun yerleşimlerden izole olması nedeniyle bir elektrik santralı olarak inşa edilmediğini tahmin ediyoruz, nükleer araştırma yapma amaçlarına da uymuyor" ifadelerini kullanıyor.



