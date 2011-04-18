Wikileaks sızdırdı: Erdoğan ve Gül, Gülen'in kuklası

T24- ABD Dışişleri yazışmalarını sızdıran WikiLeaks'in yayımladığı ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey imzalı 2009 tarihli belgede "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün araarında bulunduğu AKP liderlerinin “Gülen’in kuklası” gibi göründükleri" ifadesi yer alıyor. Belgede, Gülen hareketinin “Türk hükümetinin kontrolünü ele geçirdiğini ve giderek artan şekilde İsrail ve ABD karşıtı haline gelen politikaları dikte ettirdiğini” ileri sürülüyor.









Cumhuriyet gazetesinin internet sitesi Canada Free Press'in "Yeryüzündeki en tehlikeli İslamcı" başlıklı yazısından aktardığı (18 Nisan 2011) haber şöyle:

‘Politikaları dikte ettiriyor’ WikiLeaks belgelerine göre, Gülen hareketi ABD yetkilileri arasında giderek artan bir endişe kaynağı oluşturuyor. İnternet sitesi Canada Free Press’in haberine göre, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 2009’da yazdığı bir kriptoda, Fethullah Gülen hareketinin “Türk hükümetinin kontrolünü ele geçirdiğini ve giderek artan şekilde İsrail ve ABD karşıtı haline gelen politikaları dikte ettirdiğini” vurguladı.

‘Polisteki etkisini reddeden yok’ Gülen’i, Pennsylvania’da “sürgünde” olmasına rağmen “siyasi bir fenomen” olarak nitelendiren Jeffrey, AKP liderlerinin “Gülen’in kuklası gibi” göründüklerini yazdı. Bir gizli belgede de Amerikalı diplomatların “Türk polisinin Gülen cemaati üyelerinin kontrolünde olduğunu doğrulamak mümkün değil, ancak bunu reddeden kimseyle de karşılaşmadık” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Yeni ortaya çıkan WikiLeaks belgelerine göre, Fethullah Gülen hareketi ABD yetkilileri arasında giderek artan bir endişe kaynağı oluşturuyor.

İnternet sitesi Canada Free Press’in haberine göre, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, 2009’da yazdığı bir kriptoda, Gülen’in ABD ve Müslüman ülkelerdeki okullarında “öğrencilerin beyninin yıkandığı” belirtiliyor. Gülen’i, Pennsylvania’da “sürgünde” olmasına rağmen “siyasi bir fenomen” olarak nitelendiren Jeffrey, aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün bulunduğu AKP liderlerinin “Gülen’in kuklası” gibi göründüklerini yazdı.

Jeffrey kriptoda, Gülen hareketinin “Türk hükümetinin kontrolünü ele geçirdiğini ve giderek artan şekilde İsrail ve ABD karşıtı haline gelen politikaları dikte ettirdiğini” de belirtti.

Haberde, kısa süre önce yayımlanan diğer gizli belgelere göre, Gülen yandaşlarının Türkiye’de “ordu ile çatışma halindeki” 200 bin kişilik güçlü polis teşkilatını yönettiği kaydedildi. Bir belgede de, Amerikalı diplomatların “Türk polisinin Gülen cemaati üyelerinin kontrolünde olduğunu doğrulamak mümkün değil, ancak bunu reddeden kimseyle de karşılaşmadık” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Haberde, Gülen hareketi içinde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra hareketten ayrıldığını söyleyen Nurettin Veren’in, “güvenlik yetkilileri arasında imamlar bulunduğu ve birçok komiserin imamlardan emir aldığı” yolundaki sözlerine de yer verildi.

Canada Free Press haberinin başlığında “Yeryüzündeki en tehlikeli İslamcı” diye söz ettiği Gülen’in, ABD’de 140’tan fazla okulu bulunduğu halde ABD antiterör yetkilileri, Amerikan medyası ve kamuoyunun ilgisini çekmediğini de yazdı.

Gülen’in Pennyslvania’dan uluslararası operasyonlarını yönettiğini kaydeden Canada Free Press, Gülen’in 25 milyar dolarlık bir mal varlığına hükmettiğini ve AKP’nin faaliyetlerini yönetmeye devam ettiğini kaydetti.