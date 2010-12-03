WikiLeaks: Rusya PKK'ya silah mı sattı

T24-İnternet sitesi WikiLeaks'te yayımlanan ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait son belgelerde İspanyol savcı Jose Grinda Gonzalez'in, Rusya’nın “suçüstü yakalanma riskinden kaçınmak istediği" kirli işlerde organize suç gruplarını kullandığı ve “Türkiye’yi de stabilize etmek için" Rus mafyası aracılığıyla PKK’ya silah yardımı yaptığını yazdığı ortaya çıktı.





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Jose Grinda Gonzalez, İspanya'da 60'dan fazla kişinin gözaltına alnmasıyla sonuçlanan bir Rus organize suç örgütüne yönelik soruşturmayı yönetmiş bir savcı.



ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait 8 Şubat 2010 tarihli bir belgede, Jose Grinda Gonzalez'in Amerikalı diplomatlarla yaptığı görüşmelerde, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in mafyayla bağlantısı olup olmadığını gündeme getirdiği görülüyor.

Moskova’nın “üstlenmek istemediği" ya “da suçüstü yakalanma riskinden kaçınmak istediği" kirli işlerde organize suç gruplarını kullanma stratejisi izlediğini söyleyen İspanyol başyargıç, “Türkiye’yi de stabilize etmek için" Rus mafyası aracılığıyla PKK’ya silah yardımı yapıldığını öne sürdü.

Gonzalez, 2009 yılında Arktik Denizi’nde meydana gelen esrarengiz bir gemi kaçırma olayının da bununla bağlantılı olduğunu iddia etti.

İspanyol başyargıç, PKK’ya silah sattığı ortaya çıkan ve halen İspanya’da tutuklu bulunan Rus mafya lideri Zahary Kalaşov’un da Türkiye’yi de stabilize etmek üzere Rus istihbaratı tarafından kullanıldığını ileri sürdü.

The Guardian, söz konusu iddiaların muhtemelen Ankara’yı kızdıracağını yazdı.