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Deutsche Welle

Wikileaks muhbiri Manning Senato'ya aday adayı oldu

ABD'ye ait gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle 7 yıl hapis yatan eski asker ve muhbir Chelsea Manning, Amerikan Senatosu seçimlerine aday adayı olduğunu açıkladı.

14 Ocak 2018 18:42

Wikileaks eski muhbiri Chelsea Manning'in ABD'de kasım ayında yapılacak Senato seçimlerinde Maryland eyaletinden Demokratların senatör adayı olabilmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. ABD Federal Seçim Komisyonu'nun (FEC) internet sitesinde yayınladığı bilgilere göre, Manning'in kişisel olarak yaptığı başvuru, 5 Ocak tarihini taşıyor.

Maryland eyaletinde kayıtlı aday adaylarını içeren listede ise Manning'in adı henüz yer almıyor. Manning'in yaptığı başvuruyu haber yapan ilk gazete olan Washington Post, Manning'e konuyla ilgili açıklama yapması için henüz ulaşamadıklarını bildirdi. Gazetenin haberine göre Chelsea Manning, senatörlük için bu görevi 2007'den beri yürüten 74 yaşındaki Ben Cardin'e karşı yarışacak.

Manning, Amerikan ordusuna ait bilgisayarlardan Irak ve Afganistan savaşları ile ilgili yaklaşık 700 bin gizli belgeyi indirerek, 2010 yılında gizli belgelerin yayınlandığı internet platformu Wikileaks'e sızdırmıştı. Chelsea Manning o dönemde onbaşı rütbesi ve Bradley Manning ismiyle Bağdat yakınlarında görev yapıyordu.

Mayıs 2010'da tutuklanan Manning, 2013 yılının ağustos ayında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bradley Manning hapishanede kaldığı dönemde cinsiyet değiştirdi ve Chelsea adını aldı. Eski asker, hapiste geçirdiği yedi yılın ardından ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından affedilerek 2017'nin mayıs ayında tahliye edilmişti.

Obama'nın halefi ABD Başkanı Donald Trump, Chelsea Manning'i "hain" olarak tanımlamış ve Manning'in "asla" hapishaneden çıkarılmaması gerektiğini savunmuştu.

AFP/BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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