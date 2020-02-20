Wikileaks kurucusunun avukatı: Trump, Assange'a e-posta sızıntısında Rusya'nın rolü olmadığını söylemesi karşılığında af teklif etti

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Donald Trump'ın, Londra'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi gündemde olan Wikileaks'in kurucu eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'a '2016'da Demokrat Parti e-postalarının sızmasında Rusya'nn parmağı olmadığını söylemesi' şartıyla af teklifinde bulunduğu iddia edildi. İddia, Assange'ın avukatlarından Edward Fitzgerald tarafından ortaya atıldı.

TIKLAYIN-Kimi için dünyayı değiştiren bir gazeteci, kimi için devlet sırlarını ifşa eden bir casus: Wikileaks’in kurucusu Julian Assange

Önümzdeki hafta ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmalar için hakim karşısına çıkacak Assange'ın bu teklifi mahkemede gündeme getireceği belirtildi.

Politico'nun aktardığına göre dün görülen ön duruşmada Fitzgerald, eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Dana Rohrabacher'ın 2017 yılında Assange'ı sığındığı Londra'da Ekvador Büyükelçiliği'nde ziyaret ettiğini belirtti. Wikileaks kurucusunun bir başka avukatı olan Jennifer Robinson'un açıklamasını aktaran Fitzgerald, "Bay Rohrabacher, Bay Assange'ı görmeye geldiğinde Başkan'ın talimatıyla burada olduğunu ve Assange'a bir çıkış yolu sunabileceğini söyledi... Eğer Rusya'nın Demokrat Ulusal Kongresi sızıntılarıyla bir bağlantısı olmadığını söylerse" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, avukatların iddialarının "kesinlikle gerçeği yansıtmadığını" söylerken, "Başkan Trump, Dana Rohrabacher'ı neredeyse tanımıyor bile. O sadece eski bir Kongre üyesi. Bu konuda ve neredeyse hiçbir konuda onunla bir konuşması olmadı" dedi. Grisham, bu "yalan iddianın" kaynağının Demokrat Parti olduğunu iddia etti.

Öte yandan Rohrabacher, Assange'la görüştüğünü doğrularken, Ekvador Konsolosluğu'na Trump'ın talimatıyla gitmediğini söyledi. Rohrabacher, "Ona dedim ki; Eğer DNC e-postalarını kimin sızdırdığını söylersen senin affetmesi için Başkan Trump'ı ararım" aktarımında bulundu.

2016'da ön seçimlerden sonra Demokrat Parti başkan adayının Hillary Clinton ilan edilmesine günler kala Wikileaks parti içi yazışmaları sızdırmıştı. E-postalar Demokrat Parti'de Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın aday olmasını engellemeye çalışan bir grup olduğunu ve bu isimlerin Clinton kampanyasının kazanmasını nasıl sağlayabileceğini konuştuğu görülüyordu. E-posta sızıntısının 2016'da Trump'ın başkan seçilmesinde büyük bir rol oynadığı düşünülüyor. Sızan belgelerin, Wikileaks'e Rusya tarafından verildiği iddia ediliyor. Bu e-posta sızıntısı, eski özel yetkili savcı Robert Mueller'in Trump ve diğer Cumhuriyetçi yetkililere karşı yürüttüğü "Rusya soruşturması"nın önemli bir bölümünü oluşturuyordu.

Wikileaks kurucusu Assange önümüzdeki hafta ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmaya katılacak. Birçok STK ve grup, "adil bir şekilde yargılanmayacağı için" Assange'ın ABD'ye iade edilmemesini talep ediyor. ABD'de kendisine 18 tane casusluk suçlaması yöneltilen Assange, onlarca yıl hapis yatabilir.