Wikileaks kurucusu Assange: ABD Merkel'in telefonunu dinledi, isterlerse belgelerini verebilirim

Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i dinlediğini iddia etti. Talep edilmesi durumunda elindeki bilgi ve belgeleri Alman yetkililerle paylaşabileceğini söyleyen Assange, Alman parlamentosunda kurulan araştırma komisyonuna yardım etmek istediğini söyledi.

Der Spiegel'e konuşan Julian Assange, ABD'ye iade edilme tehlikesi nedeniyle 2012 yılından bu yana sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden dışarı çıkamadığını belirterek, "Eğer Alman milletvekillerinin bir tanığa ihtiyacı varsa, buraya gelip bana sorularını yöneltmelerinden memnun olurum" dedi.

'Elimizdeki 125 kişilik telefon listesin hukuki açıdan büyük önem taşıyor'





NSA'nın Almanya Başbakanı Merkel ve üst düzey siyasetçileri uzun yıllar boyunca dinlediğini, özellikle de Almanya'nın ekonomi politikaları hakkında bilgi almaya çalıştığını öne süren Assange, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Elimizde Alman siyasetçilerin, özellikle de başbakan ve dışişleri bakanının dinlendiği gösteren belgeler var. Bunlar arasında, bir süre önce yayımladığımız, Merkel'in yakın çevresindeki 56 üst düzey kişinin telefonlarının bulunduğu liste de bulunuyor. Kaynaklarımızı açıklayamayız, ama bu belgelerin gerçek olduğunu gösteren nedenleri onlara anlatabiliriz.

"Elimizdeki Alman siyasetçilere ve üst düzey yöneticilere ait 125 kişilik telefon listesin hukuki açıdan büyük önem taşıyor. Almanya'da federal başsavcılık daha önce dinlemeler hakkında soruşturma açmış ancak daha sonra bunların gerçek olup olmadığını hukuki olarak kanıtlayamayacağını söyleyerek soruşturmayı kapatmıştı. Listenin yanı sıra dinlemeler kullanılarak hazırlanmış değerlendirme raporlarını da yayımladık. Bunlar da Merkel ve diğerleri arasındaki telefon görüşmelerinin dinlenmesi, buradan veriler elde edilmesiyle hazırlanmış."



