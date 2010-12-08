-WİKİLEAKS HACKERLARINDAN MASTERCARD'A SALDIRI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Bilgisayar korsanları, Wikileaks sitesine bağışları engelleyen MasterCard'a misilleme için, kredi kartı şirketinin internet sitesine saldırdılar. Korsanların saldırısı sonucunda uluslararası kredi kartı şirketinin sitesinin kısmen sekteye uğradığı belirtildi. Kendilerini "Meçhul" olarak nitelendiren bir grup online aktivistin, siteye karşı DDOS (hizmetin yaygın olarak esirgenmesi) saldırısı düzenlediğinin anlaşıldığı kaydedildi. MasterCard pazartesi günü, yasadışı faaliyet içinde bulunduğu gerekçesiyle Wikileaks'e yapılan bağışları artık işleme koymayacağını duyurmuştu. -ASSANGE'I İNGİLİZ AVUKAT ROBERTSON SAVUNACAK- Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı, İngiliz barosunun tanınmış avukatı Geoffrey Robertson'ın savunacağı bildirildi. Robertson'ın bürosundan yapılan açıklamada, Assange'ın savunmasını İngiltere'nin ünlü avukatlarından insan hakları savunucusu Geoffrey Robertson'un üstleneceği belirtildi. İngiltere ve Avustralya vatandaşı olan Robertson'ın, daha önce Uluslararası Af Örgütü için Güney Afrika, Vietnam ve eski Çekoslovakya'da birçok görev üstlendiği kaydedildi. Özgürlükler, insanlığı karşı suç, medya hukuku gibi konularda kitapları bulunan avukatın, medya hukuku ve gazetecilerin haber kaynaklarının korunması gibi alanlarda birçok gazetenin de savunmasını üstlendiği belirtildi.