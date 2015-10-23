Wikileaks, CIA Başkanı'nın kişisel e-maillerini yayınladı!

Wikileaks internet sitesi Amerikan Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı John Brennan'ın kişisel elektronik postalarını yayımlamaya başladı. CIA konuya ilişkin açıklamasında Wikileaks'in yayınlarını bir suç ve özel hayatın gizlilik ihlali olarak nitelerken şimdiye kadar sızdırılan bilgilerin gizli olmadığını söyledi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Beyaz Saray Gizli Servisi'yle ortak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, internet korsanlarının Brennan'ın hesabına sızarak elde ettiği bilgiler arasında ABD'nin İran politikasına yönelik görüşler, ulusal güvenlik zorluklarına yönelik bir taslak, CIA'in sorgulama yöntemlerine ilişkin bir mektup, yakın iş arkadaşlarının isimleri, eşinin sosyal güvenlik numarası ve Brennan'ın güvenlik soruşturması başvurusu yer alıyor. Brennan 2013 yılında CIA Başkanı olarak atanmıştı.

Wikileaks'te yer alan 2007 ve 2008 yılına ait belgeler Brennan'ın e-postalarına sızdığını iddia eden lise öğrencisi bir internet korsanının New York Post gazetesine açıklama yapmasının ardından açığa çıkmıştı. Kendini "Müslüman olmayan bir lise öğrencisi" olarak tanımlayan ve Twitter hesabına göre 13 yaşındaki korsan, ABD'nin dış politikasına karşı olduğu ve Filistin'e destek vermek için Brennan'ın hesabına girdiğini anlatmıştı.