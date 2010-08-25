Wikileaks bu kez CIA'yi kızdıracak!

T24

Wikileaks'in internet sayfasında dün akşam yer alan bir açıklamada, "Wikileaks, çarşamba günü CIA'ya ait bir belgeyi yayınlayacaktır" denildi. Belgenin niteliği konusunda ise bilgi verilmedi.Wikileaks geçtiğimiz haftalarda Afganistan savaşına ait 76 bin iç yazışma yayınlamıştı. Bugün internet sayfasına koyacağı CIA belgesinin, o 76 bin yazışmayla ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Hafta sonunda sitenin kurucusu Julien Assange taciz ve tecavüz iddialarıyla uğraşmak zorunda kaldı.Assange iddiaları "karalama kampanyası" olarak tanımladı, "Bunun yapılacağı yönünde uyarılar almıştım" diyerek, Pentagon'u suçladı. Amerikan Savunma Bakanlığı'na kafa tuttu, herkese meydan okudu. 'Belgeleri kaldırın' uyarısına kulak asmadığı gibi yenilerini de yayınlayacağını açıkladı. Tam da bunu yapacakken bir engele takıldı. İsveç'te iki kadının şikayeti üzerine, tevacüz ve taciz iddiasıyla, Assange hakkında tutuklama emri çıkarıldı.Assange Twitter mesajında "Suçlamalar temelsiz" dedi, aynı gün dava dosyası nöbetçi savcıdan bir başka savcıya gönderildi. Yeni savcı tutuklama emrini kaldırdı. İki savcı tarafından verilen iki farklı karar dikkat çekti. Tutuklama kararını kaldıran savcı, "Süreçte bir hata yok" diyor.Assange, "Bu işin arkasında kim var bilmiyorum. Ama Pentagon'un biz belgeleri yayınladıktan sonra bazı kirli oyunlar planladığı yönünde uyarıldık. Birtakım seks tuzakları olabileceği uyarısı da geldi" diyor.Assange'a "Böyle bir tuzağa hiç düştünüz mü?" sorusu da yöneltildi. Yanıtı manidar oldu: "Düşmüş de olabilirim düşmemiş de."Pentagon "kirli oyun" iddialarını reddetti. İsveç savcılığı, "Bu bir komplo ise başarısız bir komplo" diyor.