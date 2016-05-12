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Dünya

Wikileaks: Brezilya'nın yeni devlet başkanı ABD'nin muhbiriydi

Wikileaks, Twitter hesabından paylaştığı 2006 tarihli belgede Temer'in ABD istihbaratına bilgi verdiğini belirtti

14 Mayıs 2016 07:08

Wikileaks tarafından yayımlanan belgelere göre, Brezilya'da yolsuzluk suçlamaları nedeniyle azledilen Dilma Rousseff'in yerine Devlet Başkanı olan Michel Temer ABD için muhbirlik yapıyordu.

Sol Haber Portalı’nda yayımlanan habere göre, Wikileaks'in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı 2006 tarihli bir belge, Temer'in ABD istihbaratına bilgi verdiğini ve ABD ile görüşmeler yaptığını ortaya koyuyor.

2011'den bu yana Devlet Başkan Yardımcılığı yapan Temer, Rousseff hakkındaki azil davası süreci sona erene dek 6 aylığına devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Temer'in devlet politikalarıyla ilgili karar sürecinde yeterince yer alamadığı gerekçesiyle Rousseff'le ters düştüğü belirtilmişti.

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