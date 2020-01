Wikileaks: Brezilya'nın yeni devlet başkanı ABD'nin muhbiriydi

Wikileaks tarafından yayımlanan belgelere göre, Brezilya'da yolsuzluk suçlamaları nedeniyle azledilen Dilma Rousseff'in yerine Devlet Başkanı olan Michel Temer ABD için muhbirlik yapıyordu.

Sol Haber Portalı’nda yayımlanan habere göre, Wikileaks'in Twitter hesabı üzerinden paylaştığı 2006 tarihli bir belge, Temer'in ABD istihbaratına bilgi verdiğini ve ABD ile görüşmeler yaptığını ortaya koyuyor.

2011'den bu yana Devlet Başkan Yardımcılığı yapan Temer, Rousseff hakkındaki azil davası süreci sona erene dek 6 aylığına devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Temer'in devlet politikalarıyla ilgili karar sürecinde yeterince yer alamadığı gerekçesiyle Rousseff'le ters düştüğü belirtilmişti.

Brasil's new president #Temer was an embassy informant for US intelligence, military https://t.co/3l2eUdiqvy pic.twitter.com/IUuUgHYd1e