WikiLeaks belgelerinden 'insan kaçakçısı' Türk emniyeti çıktı



T24- ABD Dış İşleri yazışmalarını yayımlayan WikiLeaks, Türk emniyeti çıktı. ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan gönderilen belgeye göre Moldovalı yetkililer, Türk emniyetini insan kaçakçılarıyla işbirliği yapmakla suçlamış.



Wikileaks’e bu kez İçişleri Bakanlığı’nı kaygılandıracak bir belge düştü. ABD İstanbul Konsolosluğu çıkışlı belgeye göre, Moldova’lı yetkililer, Türk emniyetini insan kaçakçılarıyla işbirliği yapmakla suçlamış, Türk emniyetçilerin toplantıyı terk etmelerine ramak kalmış, bir polis tercümelere müdahale ederek, görüşmelerin kesilmesine neden olacak sözlerin Türkçe’ye çevrilmesini engellemiş.

Wikileaks’a yeni düşen ve ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan gönderilen "Sadece Resmi Kullanıma Açık" kriptoya göre Konsolosluğun siyasi işlerden sorumlu bir memuru ve bu konuda bir başka ABD’li resmi uzman, Aralık 2005’te İstanbul emniyetinin yabancılar birimiyle, Moldovo’dan insan kaçakçılığıyla mücadele konusunda Türkiye’yle görüşmelerde bulunmak üzere gelen delegasyonun ortaya koyduğu şikâyetler ve Belaruslu bir kadının 2005 sonbaharında İstanbul’da öldürülmesini görüştü. Türk emniyet yetkilisi İstanbul’daki ABD’li diplomatlara Ankara’daki Yabancılar Birimi merkezinin resmi izni olmadan Moldova ya da Belarus gibi- üçüncü ülkeden şahısların karıştığı olaylarla ilgili bilgi veremeyeceğini vurguladı. Ancak Türkiye’de büyüyen insan kaçakçılığı sorunu ve Belarus olayına ilişkin bilgileri paylaştı.

Kriptoya göre Türk emniyet yetkilisi, kadınların bazılarının gönüllü olarak para kazanmak için geldiklerini, bir kadının İstanbul’da 100 dolar Moldova ya da Belarus’ta 30-50 dolar elde edebildiğini bildirdi. Bazı kadınlar ise kaçakçılar tarafından kandırılıyor. Örneğin bir Türkle evlenip buraya gelen bir Moldovalı kadın Türk vatandaşı oldu. Bu kadın düzenli olarak Moldova’ya dansçılık ya da çocuk bakıcılığı gibi iş sözleri vererek yeni genç kadınlar getirdi ve bu kişileri Türkiye’de fuhuşa zorladı. Türk emniyet yetkilisinin "XXXXXX" olarak belirtildiği kriptoda şöyle denildi: "XXXXX Moldovalı insan kaçakçılığıyla mücadele heyetinin İstanbul polisiyle toplantısına dönerek, Moldovalı yetkililerin tavırlarını şikâyet etti, onların profesyonel yaklaşmadıklarını söyledi. XXXXXXX Moldova delegasyonunun Türk polisini kaçakçılarla işbirliği yapmakla suçlamasının toplantıda tansiyonu artırdığını iddia etti. Yetkili, tercümanı, Yabancılar Birimi direktörünün toplantıyı terk etmemesi için Moldovalıların her söylediğini çevirmemesi konusunda uyardı. XXXXX Türk hükümetinin ülkeye giren Moldovalılarla sorunu bulunduğunu ekledi. Örneğin Moldova’da pasaportların ve isimlerin değiştirilmesi çok kolay, bu da bir Moldovalının girişi yasak olsa bile Türkiye’ye çok kolay girmesini sağlıyor." Türk emniyet yetkilisi ağır iş yükü ve yetersiz kaynak yetersizliğinin yabancılar şubesinin personel ve finansal verimini etkilediğini ayrı bir göçmen bürosu kurulmasının yabancılar biriminin yükünü rahatlatacağını bildirdi.