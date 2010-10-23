WikiLeaks ABD'nin Irak belgelerini yayınladı

T24 - WikiLeaks sitesinin Afganistan’ın ardından Irak savaşıyla ilgili açıkladığı belgeler, Amerikan ordusunun işkenceye nasıl göz yumduğunu gösterdi. Belgelerde ordunun neden olduğu sivil ölümler de dikkat çekti.







WikiLeaks sitesi, Irak savaşıyla ilgili Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri yayınladı.

2004-2009 yılları arasında yazılan 400 binden fazla rapor, Irak savaşı gerçeğini gözler önüne seriyor.

Belgeler Amerikan ordusunun Irak'lı askerlerin tutuklulara işkence etmesine göz yumduğunu gösteriyor.

ABD’li yetkililer, işkence vakalarını bildiği ve rapor ettiği halde Iraklı askerlere müdahale etmemiş.

Belgeler arasında dikkat çeken bir başka nokta ordunun sebep olduğu sivil ölümler.

Amerikan ordusunun kontrol noktalarında yüzlerce sivili öldürdüğü belirtiliyor.

ABD, daha önce sivil ölümlerin kaydını tutmadığını açıklamıştı. Ancak belgelerde bu kayıtlar da mevcut.

WikiLeaks’ın yayımladığı belgeler, Irak'ta 66 bin sivilin öldürüldüğünü gösteriyor.

Belgelerde Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin, ölüm mangalarıyla bağlantısı olduğu şeklindeki iddialarla ilgili Amerikan ordusunun raporlarından da söz edildiği belirtildi.



Assange tartışmalar yeni boyut kazanacak

Sitenin kurucusu Julian Assange, belgeleri şimdi yayınlamalarının bir sebebi olduğunu söyledi.

Assange, “Bu tarihi belgeleri kongre seçimlerinden önce yayınlamayı uygun gördük. Böylece ülkedeki tartışmalara yeni bir boyut gelecek” dedi.



Önce Afganistan

Wikileaks, Temmuz ayında da Afganistan'a ilişkin 70 bini aşkın gizli belgeyi yayımlamıştı.

Pentagon'un tepkisini toplayan belgeler, NATO saldırılarındaki bazı sivil ölümlerin saklandığını ortaya çıkarmıştı.



