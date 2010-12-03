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Dünya

WikiLeaks 1 saat aradan sonra tekrar yayında

Tehdit üzerine tehdit alan WikiLeaks sitesi bu kez de alan adını kaydeden hosting firmasınca durduruldu. Site farklı IP adreslerinden yayınına devam ediyor.

03 Aralık 2010 02:00

T24 - Tehdit üzerine tehdit alan WikiLeaks sitesi bu kez de alan adını kaydeden hosting firmasınca durduruldu. Site farklı IP adreslerinden yayınına devam ediyor.
 
ABD'li diplomatların yazışmalarını ele geçirerek dünya kamuoyuna açan WikiLeaks.org sitesi, saldırılara maruz kalmaya devam ediyor. Son olarak alan adının kaydında aracılık yapan hosting firması "siber saldırıların arttığı' gerekçesiyle alan adının çalışmasını durdurdu. Siteyse farklı IP adresleri üzerinden yayınını sürdürüyor.

Amerikan gizli diplomatik belgelerini açıklayan Wikileaks'e alan adını veren EveryDNS şirketi, wikileaks.org adresinin çok sayıda siber saldırıya hedef olduğunu belirtti. EveryDNS, bu saldırıların şirketin altyapısına zarar verebileceğini kaydederek, bu yüzden adresin çalışmasını durdurduklarını duyurdu.

WikiLeaks, Twitter hesabına eklediği mesajla alan adının EveryDNS tarafından durdurulduğunu doğruladı. Site yönetiminin sonraki mesajında, http://88.80.13.160 ve http://213.251.145.96 adreslerinden siteye ulaşılabileceği belirtildi.

Amerikan savunma bakanlığı Pentagon, siteyi istediği zaman çökertebileceğini ancak bunun doğru bir hareket olmayacağını açıklamıştı. Son açıklanan belgelerden sonra siteye Rusya'dan da yoğun saldırı olduğu söyleniyor.

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