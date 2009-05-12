Wiese'ye dışkının faturası kesiliyor



Almanya Kupası karşılaşmasında megafonla rakip taraftarı ve takımı dışkıya benzeten Tim Wiese için Almanya Futbol Federasyonu harekete geçti.



Almanya Tim Wiese'yi konuşuyor. 19 gün içinde ikisi UEFA Kupası, biri lig, biri de Almanya Kupası olmak üzere dört kez buluşan Hamburg ile Werder Bremen'in son maçında yaşanan bir olay Alman Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. Kurtardığı penaltılarla Bremen'i Almanya Kupası'nda finale çıkaran Wiese, hafta sonu oynanan ve takımının 2-0 kazandığı lig maçından sonra megafonla rakip taraftarlara küfretmekle suçlanıyor.



Hamburg'u dışkıya benzeten futbolcunun savunması istenmiş durumda. Aynı küfrün daha önce faturasının 10 bin avro olduğunu söyleyelim. Bakalım Wiese'nin cezası ne olacak?



