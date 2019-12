WHO'dan "obezite" alarmı

T24 - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), obezitenin yaygınlaştığına dikkati çekerek, obezitenin salgın boyutlarına ulaştığı, üye ülkelere obeziteyle mücadele politikaları geliştirmeleri çağrısı yaptı.





WHO'nun resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre, 50 yıl öncesine kadar gelişmiş ülkelerde belli oranlarda görülen obezite, bugün dünya geneline yayılmış bir sorun olarak kabul ediliyor, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde de kilolu ve obez sayısı artıyor.



WHO'nun rakamlarına göre, fazla kilosu bulunanların sayısı 1,6 milyarı, obez sayısı ise 400 milyonu geçerken, dünya genelinde her yıl 2,6 milyon insan obeziteye bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiriyor.



Üye ülkelerin yeni bin yılın bu önemli sağlık sorunu üzerine daha dikkatle eğilmeleri çağrısında bulunulurken, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, 2015 yılında 15 yaş ve üzeri kilolu insan sayısının 2,3 milyara, obez sayısının da 700 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı.



WHO verilerine göre, 21. yüzyılda en zorlu savaşın "çocuklarda şişmanlık" alanında verileceğini belirtilirken, "geleceğin obez adayları" olan kilolu çocukların erken yaşta kalp damar hastalıklarına ya da diyabete yakalanma risklerinin arttığına, sağlıksız kuşaklar riskiyle karşı karşıya kalındığına da vurgu yapılıyor.



Yüksek kalorili gıda ürünlerinin tüketimi hızla artarken, fiziksel aktivitenin de azaldığına işaret eden verilerde, alınan ve harcanan kaloriler arasındaki farkın arttığını, bu durumun dengelenmemesi halinde "obezite salgınının" daha da yaygınlaşacağını kaydediliyor.



Kilo sorunu olanların ve obezlerin diyabet başta olmak üzere onlarca hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğunu hatırlatan verilere göre, obezitenin önüne geçilebilmesi için hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplum temsilcilerinin ve özel sektörün katkıda bulunduğu kapsamlı programların acilen geliştirilmesi gerekiyor.



Söz konusu programların etkili olabilmesi için bireylerin daha sağlıklı bir yaşam anlayışı yönünde bilinçlendirilmesi ancak bir yere kadar etkili olmakla birlikte, yeterli olmadığını kaydeden Dünya Sağlık Örgütü, hükümetlere ve yerel yöneticilere, bireylerin fiziksel aktivitelerini artırmalarına destek olacak sağlıklı çevreler yaratma, sağlıklı gıdalara fiziksel ve mali anlamda kolay ulaşmalarını sağlama konularında önlemler alınması çağrısında bulunuyor.



WHO, metre cinsinden boy ölçüsünün, kiloya bölünmesiyle bulunan Beden Kitle İndeksi 25 ve üzeri olanları kilolu, 30 ve üzeri olanları ise obez olarak tanımlıyor.