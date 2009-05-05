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Sağlık

WHO: Vaka sayısı 21 ülkede 1124'e çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyada kesinleşen domuz domuz gribi vakasının 1124'e çıktığını duyurdu.

05 Mayıs 2009 03:00

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm dünyada kesinleşen domuz domuz gribi vakasının 1124'e çıktığını duyurdu.

H1N1 virüsünün görüldüğü 21 ülkeden Meksika'nın 590 vakayla ilk sırada olduğu, Meksika'yı 286 kişiyle ABD'nin izlediği belirtildi.

ABD, Kanada ve İspanya'da vaka sayısının arttığına işaret eden DSÖ, virüsün görüldüğü ülkelere Portekiz'in de dahil olduğunu açıkladı.

Virüsün tespit edildiği diğer ülkeler Avusturya, İngiltere, Kanada, Çin, Kosta Rika, Kolombiya, Danimarka, El Salvador, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Güney Kore, İspanya ve İsviçre olarak sıralandı.

Güney Kore'de ikinci vaka

Bu arada Güney Kore'de kesinleşen vaka sayısı 2'ye çıktı.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı yetkilisi, 44 yaşındaki bir rahibede virüsün tespit edildiğini söyledi.

İyileşen rahibenin, hastalığı, Meksika'yı ziyaret eden bir başka rahibeden kapmış olabileceği belirtildi.

Güney Kore'de domuz gribi tespit edilen ilk kişi de iyileşerek hastaneden taburcu edilmişti.

(AA)

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