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Yaşam

WHO: Türk gençleri mutsuzluk ve öfke sıralamasında ilk sırada

Birleşmiş Milletler’e bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyanın en kızgın gençlerinin Türkler olduğunu açıkladı.

07 Eylül 2012 00:58

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Türk gençleri öfke sıralamasında ilk sırada yer aldı. Türk gençlerinin, 34 ülkenin incelendiği raporun 'mutluluk endeksi'ndeki yeri ise son sıra.

Bu ay sonunda tamamı açıklanacak rapordan İsrail’in Times of Israel adlı haber sitesine sızan ilk bilgilere göre Türk gençleri öfke sıralamasında ilk sıraya yerleşiyor.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre 34 ülkenin incelendiği raporda, en öfkeli gençlerin yaşadığı ülkeler ise sırasıyla Türkiye, Yunanistan, Romanya, Ermenistan ve İsrail olarak açıklandı.

 

En mutlu gençler Ermenistan'da

 

Mutluluk Endeksi adlı raporda en mutsuz gençlerin bulunduğu ülkelerin de Türkiye, Ukrayna, Polonya, Letonya ve Kanada olduğu belirtildi.

Endekse göre en mutlu gençlerin yaşadığı 3 ülke ise Ermenistan, Makedonya ve İsrail olarak açıklandı. 4 yıl süren araştırmada yaşları 11 ila 15 arasında değişen gençlerden yaşamları hakkında 0 ila 10 arasında bir puan vermeleri istendi.

 

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