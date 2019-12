Whitney Houston hastaneye kaldırıldı

T24 - ABD’li ünlü şarkıcı Whitney Houston, Avrupa’daki konser turu sırasında Paris’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sanatçı bu yıl sahnelere muhteşem bir dönüş yapma hayali kuruyordu.



Pop müziğin divası Whitney Houston’un sahnelere geri dönme hayali, hastalık engeline takıldı. Ünlü şarkıcı, “Nothing but Love“ adını verdiği konser turlarıyla geri dönüşünü kutlamayı planlıyordu. Ancak konser için Paris’te bulunduğu sırada rahatsızlanan Houston, hastaneye kaldırıldı. Sanatçıya üst solunum yolları enfeksiyonu teşhisi konuldu ancak enfeksiyonun nedeni teşhis edilemedi.





İngiltere konserleri de ertelendi



“I Will Always Love You” ve “I Wanna Dance With Somebody” gibi hit parçalarıyla 1980 ve 90’lı yıllara damgasını vuran 46 yaşındaki Houston, salı akşamı Paris’te konser vermeyi planlıyordu. Sanatçının müzik şirketi Sony Music’ten yapılan açıklamada, “Doktorlar, Whitney Houston’un iyileşmesine zaman tanımak için sahneye çıkmamasını tavsiye etti“ denildi.



Şarkıcının perşembe ve cuma günleri, İngiltere’nin Manchester kenti ve pazar günü de İskoçya’nın Glasgow kentindeki konserleri de ertelendi. Manchester konserleri 16-17 Nisan'a, Glasgow konseri de şimdilik 1 Mayıs'a ertelendi. Sony, Houston’un gelecek hafta salı günü İngiltere’nin Birmingham kentindeki konserine çıkabilmeyi umut ettiğini açıkladı.





Fırtınalı bir hayat



Houston, dünya genelinde 170 milyondan fazla albüm satışı yaparak büyük başarılara imza atmıştı. Özellikle de Kevin Costner ile oynadığı “Bodyguard” adlı film, Houston için bir dönüm noktasıydı. Ancak eski eşi Bobby Brown ile yaşadığı sıralarda uyuşturucu kullandığını açıklaması kariyerinde büyük bir düşüş yaşamasına yol açtı. Yedi yıl boyunca sahnelerden ve müzik stüdyolarından uzak duran şarkıcı, geçen yıl çıkardığı “I Look to You” adlı albümüyle, eski başarılı günlerine geri dönmeye çalışıyor.