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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'tan tepki çeken özelliği ile ilgili ilk açıklama

Şirket, kullanıcılarının gizliliğinin ihlal edilmeyeceğini iddia etti

30 Ağustos 2016 20:40

WhatsApp kuruluşundan bu yana ilk defa Facebook'la daha fazla veri paylaşacağını ve bazı şirketlerin kullanıcılara mesaj göndermesine izin verileceğini açıklamasından sonra gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.  Şirket, kullanıcılarının gizliliğinin ihlal edilmeyeceğinin altını çizdi ve söz konusu paylaşımın kötüye kullanılmayacağını iddia etti.

Aynı açıklamada Facebook ile veri paylaşımının kullanıcılara sunulacak hizmetin kalitesini artıracağı iddiasına da yer verildi. Her ne kadar WhatsApp yeni özelliğin istenmemesi halinde (30 gün içerisinde) kullanıcının yeni sözleşmenin bağlayıcılığından kurtulabileceğini belirtse de pek çok güvenlik uzmanı bu işlemin bile WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşmasının önüne geçmeyeceği görüşünde.

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