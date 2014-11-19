WhatsApp'ta mesajları şifreleme dönemi

Mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına güvenlik hizmeti vermeye başlıyor. WhatsApp mesajları artık şifrelenebilecek.

Uygulama ilk olarak yaklaşık 500 milyon kez indirilen WhatsApp'ın Android uygulamasında başlayacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mesajlar sadece sadece gönderen ve alan kişiye şifresiz olarak görünecek.

Aktarım esnasında ise hiçbir şekilde mesajın orijinal haline erişilemeyecek.

Böylece WhatsApp üzerinden gönderilen mesajların bilgisayar korsanlarının ya da güvenlik makamlarının eline geçmesi önlenmiş olacak.

WhatsApp, mesajlarının şifrelenmesi için Open Whisper Systems adlı bir güvenlik şirketiyle anlaştı.

Şirket, WhatsApp mesajlarını geliştirdiği TextSecure adlı sistemle koruyacak.

Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) gizli belgelerini ifşa eden kurumun eski çalışanı Edward Snowden daha önce sistemi övmüştü.

WhatsApp'ın kararı, suçluların ve radikal eğilimli kişilerin daha rahat tespiti için mesajların şifrelenmemesini isteyen istihbarat servislerinin ve güvenlik kuruluşlarının tepkisini çekeceğe benziyor.

Yaklaşık 600 milyon kullanıcısı var

WhatsApp dünyada yaklaşık 600 milyon kişi tarafından kullanılıyor.

Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook WhatsApp'ı Şubat ayında yaklaşık 22 milyar dolara satın aldığını açıklamıştı.

ABD'de rekabet kurumu geçen ay satın alma işlemine onay vermişti.