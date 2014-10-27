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Yaşam

WhatsApp’ta ‘meme kanserine farkındalık ayı’ kampanyası

Meme kanserine dikkat çekmek için her yıl düzenlenen sosyal medya kampanyası bu sefer WhatsApp’ta gerçekleştiriliyor

27 Ekim 2014 21:01

“Meme kanserine farkındalık ayı” olarak belirlenen Ekim ayında, her yıl sosyal medyada yapılan kampanyalarda pek çok kadının meme kanseriyle ilgili yaptığı paylaşımların bu yıl gerçekleştirildiği platform anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp.

Bu yılki kampanya, 2012 yılında Facebook’ta yapılan kampanyaya benzerliğiyle dikkat çekti. 2012’de, meyvelere çeşitli anlamlar yüklenmiş ve Facebook ve Twitter’dan meyve isimleri yazılarak kadınlar kampanyaya katılmıştı. 2010 yılında ise, kadınlar Facebook’ta sütyen renklerini yazmışlardı.

Bu yıl WhatsApp aracılığıyla kampanya tekrar edildi. Kadınlar, WhatsApp durumlarına  meyve isimleri veya emojilerini eklediler. Sadece kadınların birbirine gönderdiği “gizli” mesaja göre, sembollerin anlamları şu şekilde:

“Mavi kantaron: Bekar
Ananas: Karmaşık
Ahududu: kararsız
Elma: Nişanlı
Kiraz: Çıktığı var
Muz: Evli
Avokado: Onun diğer yarısıyım
Çilek: Doğru olanı bulamıyor
Limon: Bekar olmak istiyor
Üzüm: Çıktığıyla evlenmek istiyor.”

 

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