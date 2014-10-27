WhatsApp’ta ‘meme kanserine farkındalık ayı’ kampanyası

“Meme kanserine farkındalık ayı” olarak belirlenen Ekim ayında, her yıl sosyal medyada yapılan kampanyalarda pek çok kadının meme kanseriyle ilgili yaptığı paylaşımların bu yıl gerçekleştirildiği platform anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp.

Bu yılki kampanya, 2012 yılında Facebook’ta yapılan kampanyaya benzerliğiyle dikkat çekti. 2012’de, meyvelere çeşitli anlamlar yüklenmiş ve Facebook ve Twitter’dan meyve isimleri yazılarak kadınlar kampanyaya katılmıştı. 2010 yılında ise, kadınlar Facebook’ta sütyen renklerini yazmışlardı.

Bu yıl WhatsApp aracılığıyla kampanya tekrar edildi. Kadınlar, WhatsApp durumlarına meyve isimleri veya emojilerini eklediler. Sadece kadınların birbirine gönderdiği “gizli” mesaja göre, sembollerin anlamları şu şekilde:

“Mavi kantaron: Bekar

Ananas: Karmaşık

Ahududu: kararsız

Elma: Nişanlı

Kiraz: Çıktığı var

Muz: Evli

Avokado: Onun diğer yarısıyım

Çilek: Doğru olanı bulamıyor

Limon: Bekar olmak istiyor

Üzüm: Çıktığıyla evlenmek istiyor.”