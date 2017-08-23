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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'a yeni özellik geliyor

Özelliğin yakında Android'e de gelmesi bekleniyor

23 Ağustos 2017 01:57

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Instagram'a gelen 'fotoğraf, video ve GIF'lere çıkartma ekleme özelliğini kendisine uyarlıyor.

'Durumum' özelliğini geliştirmeye çalışan WhatsApp, aslında kökeni Snapchat'e dayanan Hikayeler özelliğini daha da geliştirmek niyetinde.

Instagram'da tutan ama WhatsApp'ta bekleneni veremeyen bu özelliği harekete geçirmek isteyen WhatsApp ilk hamlesini yaparak çıkartma özelliğini AppStore'da yer alan WhatsApp 2.17.50 sürümüyle ortaya çıkardı.

Özelliğin yakında Android'e de gelmesi bekleniyor.

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WhatsAppmesajlaşmauygulamaçıkartmagif

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