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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'a yeni özellik

WhatsApp şimdi de "emoji arama" özelliğiyle emojilere hızlı erişim imkanı sağlayacak

29 Haziran 2017 20:02

WhatsApp’ın yayınlanan son beta sürümü, emoji sayfalarında kelimelerle arama özelliğini getirdi. 

Yayınlanan son beta sürümüyle birlikte en uygun emojiyi anahtar kelimeler aracılığıyla bulabileceksiniz. Örneğin emoji arama kutusuna el yazarak el ile ilgili tüm emojileri görebilirsiniz.

Emoji arama özelliğine erişmek için, yazı giriş alanının solundaki "gülücük" simgesine, ardından da sol alt köşedeki büyüteç ikonuna dokunmanız yeterli. Daha sonra ulaşmak istediğiniz emojiyle ilgili anahtar kelimeyi yazarak simgeye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme şu anda beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Kısa süre içerisinde nihai sürümle birlikte genel kullanıma sunulacak.


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