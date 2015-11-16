Whatsapp'a yeni güncelleme geldi; işte eklenen özellikler

Whatsapp’tan yeni bir güncelleme geldi. Artık Whatsapp üzerinden bağlantı adresi paylaşırken bağlantının ön izleme sürümü de görülebilecek. Bunun dışında ayarlar bölümündeki tasarım değişikliği güncelleme ile gelen büyük yenilikler arasında yer alıyor.

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'lara özel olan 3D Touch özelliği için de yenilikler yapan Whatsapp'ta artık sohbetlere hızlıca Peak and Pop özelliğiyle bakılabilecek. Yani ekrana baskı uygulandığında mesajlara hızlıca göz atılabilecek.

İşte Whatsapp'a eklenen yeni özellikler

- Sohbete özel bildirim ayarları ve sessize alma

- Sohbetleri okunmadı veya okundu şeklinde işaretleme

- Eklenmiş birçok ifade (emoji). Ayrıca, bazı ifadelere dokunarak ve basılı tutarak farklı renk seçebilirsiniz.

- Kişi kartı aldığınızda şimdi hızlıca mesaj gönderebilir veya WhatsApp'ı varsa bu kişileri kaydedebilirsiniz

- Ayarlar > Sohbetler ve Aramalar'dan WhatsApp aramaları sırasındaki veri kullanımını azaltma

Güncelleme istenilirse telefondan ya da bilgisayar başından yapılabilecek.