T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Whatsapp'a yeni güncelleme geldi; işte eklenen özellikler

Whatsapp'ta artık sohbetlere hızlıca Peak and Pop özelliğiyle ekrana baskı uygulandığında mesajlara hızlıca göz atılabilecek

16 Kasım 2015 19:13

Whatsapp’tan yeni bir güncelleme geldi.  Artık Whatsapp üzerinden bağlantı adresi paylaşırken bağlantının ön izleme sürümü de görülebilecek. Bunun dışında ayarlar bölümündeki tasarım değişikliği güncelleme ile gelen büyük yenilikler arasında yer alıyor.

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'lara özel olan 3D Touch özelliği için de yenilikler yapan Whatsapp'ta artık sohbetlere hızlıca Peak and Pop özelliğiyle bakılabilecek. Yani ekrana baskı uygulandığında mesajlara hızlıca göz atılabilecek.

İşte Whatsapp'a eklenen yeni özellikler

- Sohbete özel bildirim ayarları ve sessize alma

- Sohbetleri okunmadı veya okundu şeklinde işaretleme

- Eklenmiş birçok ifade (emoji). Ayrıca, bazı ifadelere dokunarak ve basılı tutarak farklı renk seçebilirsiniz.

- Kişi kartı aldığınızda şimdi hızlıca mesaj gönderebilir veya WhatsApp'ı varsa bu kişileri kaydedebilirsiniz

- Ayarlar > Sohbetler ve Aramalar'dan WhatsApp aramaları sırasındaki veri kullanımını azaltma

Güncelleme istenilirse telefondan ya da bilgisayar başından yapılabilecek.

ETİKETLER

whatsappuygulamacep telefonugüncellemeayarlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24