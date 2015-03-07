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Bilim / Teknoloji

Whatsapp'a çok yakında sesli arama özelliği geliyor

Popüler sohbet uygulaması olan Whatsapp'a sesli arama özelliği çok yakında gelmek üzere

07 Mart 2015 17:25

WhatsApp'ın, mesajlaşma servisi dışında internet üzerinden sesli arama yapma özelliği ile de kullanıcılarının karşısına çıkacağı uzun bir süredir konuşuluyordu. Bu hazırlıklar kapsamında Facebook iPhone'lar için test sürümü de yayınladı

Ancak WhatsApp’tan, internet üzerinden sesli arama yapma yani VOIP özelliği için şimdiye kadar somut bir hamle gelmemişti. Bugün ortaya atılan iddialar ise WhatsApp’ın VOIP özelliği üzerinde çalıştığı ve test etmeye başladığı yönünde.

Hürriyet'te yayımlanan habere göre, WhatsApp v2.11.17.346 Beta sürümü ile iOS kullanıcılarına internet üzerinden arama yapma özelliğini sunmaya başladı. İnternet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan sesli arama özelliğinin çok yakında tüm dünyaya sunulması bekleniyor.

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