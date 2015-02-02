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Bilim / Teknoloji

Whatsapp profil resminizi herkes görebilir!

Whatsapp'ta siz engelleseniz dahi kişilerin sizin profil resmini gösrmesine izin veren bir güvenlik açığı ortaya çıktı

02 Şubat 2015 20:23

WhatsApp'taki bir açığın herhangi birinin profil fotoğrafını görmeye izin verdiği ortaya çıktı. Açık, kişinin fotoğrafını sadece arkadaşlarına görünecek biçimde ayarlaması halinde dahi fotoğrafın görüntülenmesine izin veriyor.

 Açığı ortaya çıkaran 17 yaşındaki Indrajeet Bhuyan'ı daha önce de WhatsApp'ı uzaktan kilitlemeye yarayan keşfiyle hatırlıyor olabilirsiniz. Bu seferki açık ise WhatsApp Web üzerinden çalışıyor.  Anlaşılan o ki mobil uygulamada yapılan gizlilik ayarlarının bazıları, WhatsApp'ın henüz yayınlanan web tarayıcısı tabanlı sürümüne taşınmıyor ve sizi defterinde taşımayan kişilerin profil fotoğraflarını görmenize izin veriyor.
 Bhuyan'ın keşfettiği ikinci bir sorun ise silinen fotoğrafların web istemcisi üzerinden görüntülenebilmesi.

Bu durumda silinen fotoğraf telefonda bulanık olarak gösterilse bile web üzerinden orijinal fotoğrafa ulaşılabildiği söyleniyor. Bu sorunun WhatsApp'ın eşitleme işlevindeki bir sorundan kaynaklandığı düşünülüyor.
 WhatsApp'ın bu sorunları ne zaman onaracağı veya onarıp onarmayacağı, şimdilik bilinmiyor.

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