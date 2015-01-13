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Bilim / Teknoloji

'WhatsApp, iMessage, Snapchat yasaklanmalı'

İngiltere Başbakanı David Cameron; WhatsApp, iMessage gibi servislerin yasaklanması gerektiğini açıkladı

13 Ocak 2015 19:58

İngiltere Başbakanı David Cameron’a, iki kişinin arasında geçen ve gerektiğinde istihbarat yetkililerinin göremediği mesajların ulusal tehdit unsuru olduğunu söyledi.

Cameron, Mayıs ayında İngiltere’de düzenlenecek olan genel seçimlerde yeniden seçilirse, aralarında WhatsApp, iMessage ve Snapchat’in olduğu mesajlaşma uygulamalarını yasaklamak istediğini söyledi.

Cameron’a göre söz konusu mesajlaşma uygulamalarının mesaj içeriklerini kriptolu bir biçimde tutması ve gerektiğinde istihbarat yetkilileriyle paylaşmamaları terörist gruplar için hayli ilgi çekici olabilir.

Cameron hükümeti, diğer taraftan telekom operatörlerinin ve ISS’lerin kullanıcıların online aktiviteleri ve mesajlarıyla ilgili daha fazla kayıt tutmasını zorunlu hale getirecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Cameron’ın halihazırda yüz milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp ya da Snapchat’i nasıl engelleyebileceği ise merak konusu. Cameron hükümeti yasak için 2016’da eyleme geçmeyi planlıyor.

 

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