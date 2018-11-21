WhatsApp grubu müdürü yaktı

Sakarya Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Tellioğlu, dahil olduğu WhatsApp gurubunda yapılan paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma sonucunda sınıf öğretmenliğine atandı.

Sakarya Arifiye'de görevli eğitimcilerden 25'i 'Arifiye Yeniden Diriliş' isimli bir WhatsApp grubuna dahil oldu. Gruba İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Tellioğlu da katıldı. Grupta yapılan paylaşımlardan bazıları kamu görevlilerinin ve dönemin Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un aleyhine olduğu öne sürüldü. 2016 sonunda grupta yapılan bazı paylaşımlar sosyal medyaya düştü; yerel medyada haberlere konu oldu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sakarya Valiliği, Tellioğlu'yla ilgili soruşturma başlattı. Müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda Tellioğlu, Geyve ilçesine sınıf öğretmeni olarak atandı. Sakarya 1. İdare Mahkemesi, bakanlık kararının iptali için dava açan Tellioğlu'na verilen kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğuna hükmetti. Kararda, Tellioğlu'nun Devlet Memurlar Kanunu'na aykırı hareket ettiği savunularak, kurulan WhatsApp grubunu lağvetmesi gerektiği vurgulandı.

Tellioğlu, aleyhine çıkan karan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Daire, ekim ayında verdiği kararla, önceki karan onadı. Tellioğlu'nun avukatı İbrahim Adıyaman, "Kamu kurumlarında da, hızlı haberleşme için WhatsApp gruplar kuruluyor. Bu onama kararı ile, tüm personelin dahil edilmemesi durumunda, amir konumundaki devlet memurlar hakkında soruşturma başlatılıp, idari yaptırıma maruz kalmalarının önü açıldı" dedi.