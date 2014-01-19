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Bilim / Teknoloji

WhatsApp bağımlılığı mahkemelik oluyor

Yemen'de bir kadın kocasının WhatsApp bağımlılığı yüzünden 'kocalık görevlerini ihmal ettiği' gerekçesiyle dava açtı

19 Ocak 2014 19:16

Yemen'de bir kadın, sohbet programı "WhatsApp" ile vakit geçirerek, eş olarak vazifelerini ihmal ettiği gerekçesiyle kocası aleyhine dava açtı. Yemeli kadın kocasına yönelik WhatsApp kullanımını sınırlandırıcı kararlar alınmasını talep ediyor.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30'lu yaşlardaki Yemenli kadın, kocasının "WahtsApp" bağımlısı olduğu, bu yüzden eş olarak vazifelerini ihmal ettiği şikâyetiyle Aden Mahkemesi'ne başvurdu. Yemenli kadın, açtığı davada mahkemeden "eşinin WhatsApp'ta geçirdiği zamanın sınırlandırılması ve sohbet programı ile kendisi arasında eşit vakit ayırması kapsamında bağlayıcı kararlar alınmasını" talep etti.

Akıllı cep telefonunda kullanılan sohbet programı "WhatsApp"ta, yazılı mesajın yanı sıra fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilebiliyor. "WhatsApp" sohbet programı üzerinden günde yaklaşık 27 milyar mesaj gönderildiği ifade ediliyor.

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