WhatsApp ve Instagram'da bağlantı sorunu yaşandı. Kullanıcılar iki uygulamaya da giriş yapamadı.

Instagram'a girmek isteyenler, "5xx Server Error" hatasıyla karşılaşırken, WhatsApp'a girmek isteyenler doğrudan bağlanamadı.

Dünya çapında yaşanan sorun Instagram ve WhatsApp'ın ardından Facebook Messenger'da da görüldü. Messenger'a Türkiye'den erişim sağlayan kullanıcılar, uygulamada gecikme yaşandığını belirtti.

Uygulamalara yaklaşık 40 dakikalık bir aranın ardından yeniden erişim sağlandı.

Bakanlık: Sorun yurt dışı kaynaklı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaşanan sorunla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" dedi ve "Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.