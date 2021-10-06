WhatsApp'ın çökmesinin ardından Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunu yaşanmasından sonra mesajlaşma platformu Telegram, 50 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Yaklaşık altı saat boyunca Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişiminin olmaması nedeniyle sosyal ağların ve hizmetlerin çalışmasında büyük bir kesinti meydana gelmişti. Facbebook'un yaşadığı bu problem Telegram'ın işine yaradı.

Donanımhaber'in aktardığına göre, WhatsApp'da yaşanan altı saatlik kesinti sırasında Telegram platformu hızla büyümeye başladı. TGStat analitik servisi başkanı Yuri Kizhikin'e göre, Telegram'daki yeni kullanıcı sayısı sadece birkaç saat içinde yüksek oranda artış gösterdi:

"Bizim tahminimize göre, 50 milyonun üzerinde yeni kullanıcı, son birkaç saat içinde Telegram'a kayıt oldu."



