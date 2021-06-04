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Bilim / Teknoloji

WhatsApp'a yeni özellik: Aynı hesap farklı cihazlarda kullanılabilecek

04 Haziran 2021 12:53

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özelliği açıklandı. Kullanıcılar, aynı hesabı birden fazla cihazda kullanabilecek. 

WhatsApp CEO'su Will Cathcart, Whatsapp sızıntılarıyla bilinen WA-BetaInfo'ya açıklamalarda bulundu.

CEO Cathcart, tek bir hesabın dört ayrı cihazda kullanılabileceğini söyledi. Yani WhatsApp'ı kullandığınız telefon internete bağlı olmazsa dahi diğer cihazlardan iletişime devam edebileceksiniz. Bu özellik WhatsApp'ın rakibi Telegram'da bulunuyor.

WhatsApp, iPad'lerde kullanılamıyordu. Cathcart şirketin bir iPad uygulaması üzerinde de çalıştığını aktardı.

Farklı cihaz desteği de düşünüldüğünde WhatsApp hesabınızı ayrı bir telefon numarasına ihtiyaç duymadan hem telefon hem tablet hem masaüstünde kullanabileceksiniz.

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