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Yaşam

WESTMINSTER'DAN TÜRK ÖĞRENCİLERE BURS  İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2010 04:11

-WESTMINSTER'DAN TÜRK ÖĞRENCİLERE BURS  İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - İngiltere'nin köklü eğitim kurumlarından Westminster Üniversitesi, Türk öğrencilere burs imkanı sağlayacak.  Westminster Üniversitesi, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda, yükseköğretim alanındaki fikir liderleri, eğitim profesyonelleri ve akademisyenlere özel bir davet verdi.  Gecede konuşan Rektör Geoffrey Petts, Westminster Üniversitesinin Türkiye ile uzun yıllara varan bir çalışma ve işbirliği geçmişi olduğunu belirterek, var olan ilişkileri geliştirmek ve farklı alanlara yaymak istediklerini söyledi.  Türkiye'deki eğitim otoriteleriyle birlikte daha fazla işbirliği imkanı yaratmak ve ortak projelere imza atmak istediklerini vurgulayan Petts, üniversitelerinde her yıl yaklaşık 75 Türk öğrencinin eğitim aldığını, İngiltere'de eğitim görmek isteyen çok sayıda Türk öğrencinin ilk tercihleri arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını aktardı.  Petts, Türk öğrencilerin işletme, iktisat, sosyal bilimler ve hukuk alanlarında çok başarılı olduğunu, bugüne kadar üniversiteden yüzlerce Türk öğrenciyi mezun ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti: ''Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeye karar verdik. Bu projelerden en önemlisi, gelecek 3 yıl içinde Türk öğrencilere verilmek üzere toplam 250 bin İngiliz Sterlini burs bütçesi ayırdık. 2011–2012 öğretim yılında kullanılmak üzere Türk öğrencilerin yararlanması için toplam 165 bin TL'lik burs imkanımız olacak. Bu rakam, İngiliz üniversitelerince verilen en yüksek burs miktarlarındandır. Türk öğrenciler bu bursa, öğrenimlerini tamamladıktan sonra kendi ülkelerine dönmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak koşuluyla hak kazanıyorlar.'' Geceye, eğitim dünyasından çok sayıda davetli katıldı. 

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