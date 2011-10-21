Westlife 14 yıldan sonra ayrıldı



T24 - İrlanda'nın başarılı gruplarından Westlife'ın üyeleri, müzik piyasasındaki 14 yıllık birlikteliklerine son vereceklerini açıkladı.







Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily ve Shane Filan'dan oluşan grup üyeleri, yaptıkları açıklamada, kararın "tamamen dostça" alındığını belirterek, kendilerine şu ana dek destek veren tüm hayranlarına teşekkür etti. Birlikte "bir aile gibi" geçirdikleri 14 yılın ardından artık yeni girişimlere yelken açmayı istediklerini bildiren Westlife, Noel'de çıkacak "Greatest Hits" albümüyle müzik piyasasına veda edecek ve hayranlarının karşısına son kez gelecek yaz özel bir turneyle çıkacak.



Menajerleri Louis Walsh'ın öncülüğünde 1998 yılında kurulan, İngiltere ve İrlanda müzik listelerinde ilk sıralara yerleşen pek çok parçaya imza atan Westlife'ın dünya çapında 44 milyon albüm sattığı belirtiliyor.









