-WESTERWELLE'DEN RUHBAN OKULU ZİYARETİ İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Heybeliada Ruhban Okulunu ziyaret etti. Westerwelle, beraberinde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, İstanbul Başkonsolosu Brita Wagener ve diğer ilgililerle beraber, sabah saatlerinde kaldığı Çırağan Sarayı'nın bahçesinden özel ''Gümüş Damla'' adlı tekneyle Heybeliada'ya geldi. Heybeliada İskelesi'nde Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Özdemir ve diğer ilgililer tarafından çiçeklerle karşılanan Westerwelle, kara taşıtı bulunmayan adada Deniz Lisesi Komutanlığına ait bir minibüsle Ruhban Okuluna geçti. Konuk Bakan Westerwelle, Ortodoks din adamı yetiştirilmesi amacıyla ilk defa 1844 yılında Patrik 4. Germanos'un destekleriyle Aya Triada Manastırı bünyesinde teoloji eğitimi vermek üzere açılan ve 1971 yılında kapatılan Heybeliada Ruhban Okulunun girişinde, Fener Rum Patrikhanesi Basın Sözcüsü Dositeos ve Aya Triada Manastırı Başrahibi, Metropolit Apostolos tarafından karşılandı. Bir süre okulun bahçesinde yürüyen Westerwelle ve diğer katılımcılar, okulun ana girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Mum yakan ve bir sınıfı gezen Westerwelle, basına kapalı olarak kütüphaneyi ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Aya Triada Manastırı'nın özel defterini imzalayan Guido Westerwelle'ye, çeşitli hediyeler sunuldu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Westerwelle, ziyaretiyle bir kültür mirasını da takdim etmek ve altını çizmek istediğini belirterek, şunları söyledi: ''Ziyaretimle Ruhban Okulunun, Avrupa'nın yaşamının bir parçası olduğunu ve Avrupa'ya dahil olduğunu ifade etmek istiyorum. Gelecek için de bir umut ve cesaret vermek istiyorum. Ruhban Okulu konusunun sonlandırılmasını azimle destekliyorum. Bu okula gelmek benim için önemliydi. Benim için şahsi bir mesele ve konuydu. Ziyaretimle de bunu açık bir şekilde ifade etmiş oluyorum. Ruhban Okulu müthiş, muazzam bir kütüphaneye sahip. Umarım yakın zamanda bu değerleri, eserleri gençler tekrar okurlar ve eğitimlerinde kullanırlar.'' Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle, buradan manastırın içinde yer alan ve 1844 yılında yapılan Aya Triada Kilisesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Fener Rum Patriği Sözcüsü Dositeos, Heybeliada Ruhban Okulunun terasından etrafı seyreden Bakan Westerwelle'ye, Heybeliada'nın yanındaki Büyükada'nın manastır tepesinde yer alan Rum Yetimhanesi'ni gösterdi. Heybeliada Ruhban Okulundan ayrılan Westerwelle, tekneye geçmeden önce iskeleye yakın bir yerde çay içti. Bu sırada Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Özdemir, konuk bakana adalar hakkında bilgi verdi. -DÖNÜŞ YOLUNDA AÇIKLAMA- Westerwelle, Heybeliada dönüşü sırasında teknede Türk gazetecilerin ziyaretine ilişkin sorularını yanıtladı. ''Heybeliada Ruhban Okulunu ziyaret eden ilk bakan mısınız?'' sorusu üzerine Westerwelle, ''Beni ağırlayan din adamlarının söyledikleri bilgi, bugüne kadar hiçbir bakanın ruhban okulunu ziyaret etmediği yönünde. Ziyaret benim için, dinsel çoğunluk ve dinlerin önemi açısından önemliydi. Ruhban Okulu, benim için ana bir konudur. Umarım en yakın zamanda bu güzel ve muhteşem binalarda genç insanlar tekrar eğitim görebilirler'' dedi. Westerwelle, ''Ruhban Okulunun açılması yıllardır tartışılıyor, ama yasal olarak okulun açılması mümkün değil. Okulun açılması konusunda Türk hükümetinden aldığınız mesaj nedir?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Burada Türk hükümeti adına herhangi bir konuşma yapmam doğru değil. Ben Almanya hükümeti adına konuşabilirim. Okulun açılması, dinlerin çoğunluğu ve dinsel özgürlük açısından önemli bir adım olacak. Çünkü Avrupa düşünce değerleri kapsamında böyle bir okulun tekrar faaliyete geçmesi önemli. Ben Türkiye'ye çok yakın ve dost olan bir insanım. Dostane bir tavsiyem var. Burada biraz daha esnekliğin gösterilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Böyle bir adım atılırsa bunun iyi bir işaret olacağını da düşünüyorum. Çünkü burada Ruhban Okulunun tekrar faaliyete geçmesi son derece önemlidir. Bu yöndeki talep de adil bir taleptir ve bu talebe cevap verilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum.'' Bir gazetecinin Ruhban Okulunda yaptığı konuşmada ''Burası Avrupa'nın bir parçasıdır'' dediğini anımsatarak, ''AB üyeliği sürecinde Ruhban Okulu hassas konulardan biri midir, açılırsa önemli bir adım atılmış mı olur?'' sorusunu yöneltmesi üzerine Westerwelle, Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde 2 başlığın açılmasına destek verdiğini ve başlıkların açıldığını belirtti. Üyelik sürecinin gelişmesi konusunda çalışmalarına ve destek vermeye devam edeceğini anlatan Westerwelle, ''Dinsel çoğunluk, din özgürlüğü ve bu kapsamdaki gelişmeleri ileriye götürmek için bu çok önemli. Türk hükümetinin AB üyeliği kapsamında yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerin daha da ileriye götürülmesi gerekiyor ve gelişmeler kaydedilmesi gerekiyor. Benim, bu konuya desteğim devam edecektir. Türkiye'ye adil davranılması ve saygı gösterilmesi gerekiyor. Türkiye'nin de beklediği bu. Türkiye'nin bu talebine karşılık verilmesi gerekiyor'' diye konuştu.