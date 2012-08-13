Westerwelle: Esed Lahey'de yargılanmalı

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini söyledi.

Bild am Sonntag gazetesine bir mülakat veren Alman Bakan “En iyisi Esad’ı Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne çıkarmak olur” ifadelerinde bulundu.

Ülkede daha fazla kan akmaması için Esad’ın bir başka ülkeye gitmesinin de seçenekler arasında olduğunu vurgulayan Westerwelle “Esad’ın gönüllüce ülkeyi terk etmesi ölümleri önleyecekse benim açımdan cezaî soruşturma ön planda olmaz zira en önemlisi ölümleri durdurmak” diye konuştu.

Almanya’da koalisyonun büyük ortağı Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) meclis grubu dış politika sözcüsü Philipp Mißfelder de Dışişleri Bakanı’na destek vererek “Esad işlediği suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gitmeyi hak ediyor” dedi.



'Askerî müdahale sorunları büyütür'



Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle verdiği mülakatta ayrıca Rusya ve Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki siyasi tutumlarını da eleştirdi. Westerwelle “Rusya ve Çin, Güvenlik Konseyi’ndeki blokaj siyasetine bir son vermez ve Esad’a destek elini uzatmaktan vazgeçmezlerse ağır bir sorumluluğun altına girmiş olurlar” diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı, Suriye’ye askerî müdahale seçeneğini ise reddederek “Böylesi bir durumda bir üzüntü ve çaresizlik hissi ortaya çıkar. Zira askerî müdahale sorunları küçültmek yerine daha da büyütür çünkü o zaman bütün bir bölgenin ateşe atılması tehdidi belirir” dedi.

Öte yandan Suriye’deki krizi görüşmek üzere Arap Birliği’nin Dışişleri Bakanları’nın bugün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenleyeceği olağanüstü toplantı ertelendi. Toplantının neden ertelendiği ve hangi tarihte yapılacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Toplantıda bir süre önce görevinden istifa eden Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği’nin eski Suriye özel temsilcisi Kofi Annan’ın yerine kimin getirileceği üzerine de istişarelerde bulunulacaktı. (Deutsche Welle Türkçe)