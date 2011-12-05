-Westerwelle, büyükelçilik işgalini protesto etti BERLİN (A.A) - 04.12.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, yarın Bonn kentinde düzenlenecek Afganistan Konferansına katılacak ülke temsilcileri için resepsiyon verdi. Westerwelle, aralarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 180 kişinin katıldığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, yarınki konferansla Afganistan'ın desteklenmesi konusunda yeni bir dönem başlayacağını belirterek, tümüyle egemen bir Afganistan ile uluslararası camia arasındaki işbirliği için yeni bir temel atılacağını söyledi. ''Afganistan'ı 2014 yılından sonra da unutmayacağız'' diyen Westerwelle, gelecekte askeri yardımdan çok Afganistan'ın yeniden imarına yardımcı olacaklarını ifade etti. BM Genel Sekreteri Ban-ki Mun da, Westerwelle ile daha önce yaptığı bir görüşmeden sonra, BM'nin gelecekte de Afganistan için iyi bir partner olacağını belirterek, Afganistan'ın yolunun zorlu olduğunu, yarınki konferanstan da bir barışma sinyali çıkması gerektiğini söyledi. Pakistan'ın Afganistan konferansına katılmak istememesine ise üzüldüğünü ifade eden Ban-ki Mun, bu ülkenin bölgede kilit rol oynadığını ve Afganistan'da barış ve güvenliğin sağlanmasında faydalı olacağını kaydetti. Westerwelle de bu görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı'nın kendisine, konferansa katılmamalarına rağmen bölgede Almanya ile işbirliğini sürdüreceklerini söylediğini, bu söze güvendiğini, istikrarlı bir Afganistan'ın komşularının da çıkarına olduğunu ifade etti. Westerwelle, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ile Bonn kentinde yaptığı görüşmede ise Tahran'daki İngiltere Büyükelçiliğinin işgal edilmesini protesto etti. Almanya Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü, Westerwelle'nin bu görüşmede, saldırının tüm AB ülkelerine yönelik olarak görüldüğünü söylediğini belirtti. Sözcü, Salihi'nin de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini ve böyle bir olayın bir daha tekrarlanmayacağını söylediğini kaydetti.