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Spor

Westbrook'un 'triple-double'ı Spurs'e engel olamadı

San Antonio Spurs deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 100-95 mağlup etti

01 Nisan 2017 13:17

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook bu sezon 39. "triple double"ını yaptığı maçta takımının San Antonio Spurs'e 100-95 yenilmesine engel olamadı.

Spurs, konuk olduğu Thunder karşısında maçı son dakikaya kadar geride götürmesine karşın yaptığı güçlü savunma ve son saniyelerde bulduğu kritik sayılarla kazanmayı başardı.

Maçtaki 32 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistlik performansıyla bu sezon 39. "triple double"ına ulaşan Russell Westbrook, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962 sezonunda kaydettiği "bir sezonda en çok triple-double" (41) rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Robertson'ın 55 yıllık rekorunun kırılması için Thunder'ın normal sezonda kalan 7 maçında Westbrook'un en az 3 "triple-double" daha yapması gerekiyor.

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