Westbrook NBA'deki 55 yıllık rekoru kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 42 kez üç istatistikle çift hanelere ulaşarak bir sezonda en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Westbrook, Denver Nuggets karşısındaki 50 sayı, 16 ribaunt, 10 asistlik performansıyla adını NBA tarihine yazdırdı.

Bu sezon çıktığı 80'inci maçta 42'nci kez üç istatistikle çift hanelere ulaşan Westbrook, efsanevi basketbolcu Oscar Robertson'ın 1961-62 sezonunda kırdığı, bir sezonda en fazla "triple double" yapan NBA oyuncusu rekorunun yeni sahibi oldu.

Westbrook'un, 2016-17 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü için yarışacağı Houston Rocketslı James Harden ise bu sezonki "triple double" sayısını 21'e çıkardı ve listenin 8. basamağına yükseldi.

Tüm zamanlar listesinde 4'üncülüğe yerleşti

Maç başına 31,9 sayı, 10,7 ribaunt, 10,4 asist üreterek Robertson'dan sonra, bir sezonu "triple double" ortalamayla tamamlayan 2'nci NBA oyuncusu olmayı garantileyen Westbrook, tüm zamanlar listesinde de 4. sıraya yerleşti.

Toplam "triple double" sayısını 79'a çıkaran 28 yaşındaki basketbolcu, sezon öncesi arkasında yer aldığı Fat Lever, LeBron James ve Larry Bird'in ardından listenin 4. sırasında bulunan Wilt Chamberlain'i de geçti.

All-Star oyun kurucu, gözünü, 107 "triple double"la üstünde bulunan Jason Kidd'e dikti.

NBA tarihinde en fazla "triple double"a imza atan basketbolcular şöyle sıralandı:

1. Oscar Robertson - 181

2. Magic Johnson - 138

3. Jason Kidd - 107

4. Russell Westbrook - 79 (Hala oynuyor)

5. Wilt Chamberlain - 78

6. Larry Bird - 59

7. LeBron James - 55 (Hala oynuyor)

8. Fat Lever - 43

9. Bob Cousy - 33

10. John Havlicek - 31

3 kez 50 sayılık "triple double"a imza attı

ABD'li basketbolcu, 28 Ekim'de Phoenix Suns (51 sayı, 13 ribaunt, 10 asist) ve 29 Mart'ta Orlando Magic'e karşı (57 sayı, 13 ribaunt, 11 asist) sergilediği performanstan sonra Nuggets karşılaşmasında da 3'üncü defa 50 sayı barajını geçerek "triple double" yaptı.

Sezonun bitimine 2 maç kala 50 sayı barajını 4 kez aşan, 40 sayı barajını da 18 defa geçen Westbrook böylece bir sezonda en fazla 50 sayılık "triple double"a imza atan oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Bir NBA sezonunda en fazla 50 sayılık "triple double" yapan oyuncular şöyle:

1. Russell Westbrook (2016-17): 3

2. Elgin Baylor (1961-62 ve 1962-63): 2

Wilt Chamberlain (1962-63 ve 1967-68): 2

James Harden (2016-17): 2

5. Richie Guerin (1961-62): 1

Kerim Abdülcabbar (1974-75): 1