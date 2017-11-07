West Ham United, David Moyes ile anlaştı

Geçtiğimiz gün Slaven Bilic ile yollarını ayıran West Ham United'da menajerlik görevine David Moyes getirildi.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen West Ham United Eş Başkanı David Sullivan, "Yaklaşık sekiz yıl sonra ilk kez sezon içinde menajer değişikliğine gidiyoruz. Tecrübeli ve Premier League bilgisine sahip bir isme ihtiyaç duyuyorduk. İşleri yoluna koymak adına David Moyes'un doğru kişi olduğuna inanıyoruz. Everton'da yaptıklarıyla kendini ispatlayan David'in burada da kalitesini ortaya koyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

2002-2013 yılları arasında çalıştırdığı Everton'daki istikrarlı grafiği sonrası Alex Ferguson'ın veliahtı olarak Manchester United'ın başına getirilen David Moyes için kırmızı şeytanlardaki serüveni hayal kırıklığıyla sonuçlanmış ve 2012-13 sezonunu tamamlayamadan İskoç menajerin görevine son verilmişti. Yaklaşık bir yıl Real Sociedad'ı çalıştırdıktan sonra Premier League'e dönen Moyes, son olarak geçtiğimiz sezon Sunderland'i idare etmiş ancak takımının küme düşmesi üzerine sezon sonunda görevinden ayrılmıştı.

Bu sezon ligde çıktığı 11 maçta sadece 2 galibiyet alan West Ham United, 9 puanla 18. basamakta yer alıyor.